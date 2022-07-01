Directorio de empresas
Replicant
Replicant Salarios

El salario de Replicant varía desde $73,738 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $306,000 para un Ingeniero de Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Replicant. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $103K
Diseñador de Productos
$84.3K
Gerente de Productos
$251K

Ventas
$73.7K
Ingeniero de Ventas
$306K
Gerente de Ingeniería de Software
$139K
Arquitecto de Soluciones
$84.1K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Replicant, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Replicant es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Replicant es $103,013.

Otros recursos