Renaissance Learning
Renaissance Learning Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United Kingdom en Renaissance Learning varía desde £42.4K hasta £60.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Renaissance Learning. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

£48.6K - £56.8K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£42.4K£48.6K£56.8K£60.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Renaissance Learning?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Renaissance Learning in United Kingdom tiene una compensación total anual de £60,431. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Renaissance Learning para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £42,353.

