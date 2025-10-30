Directorio de empresas
Remitly
Remitly Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Remitly varía desde $105K hasta $144K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$114K - $135K
United States
Rango Común
Rango Posible
$105K$114K$135K$144K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Remitly, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Remitly in United States tiene una compensación total anual de $143,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Remitly para el puesto de Reclutador in United States es $105,000.

Otros recursos