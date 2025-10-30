Directorio de empresas
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in India en Reliance Industries Limited totaliza ₹900K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reliance Industries Limited. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Reliance Industries Limited
Inside Sales Manager
Chennai, TN, India
Total por año
₹900K
Nivel
B2
Salario base
₹900K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Reliance Industries Limited?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Reliance Industries Limited in India tiene una compensación total anual de ₹2,472,924. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Reliance Industries Limited para el puesto de Ventas in India es ₹899,969.

