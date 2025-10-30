Directorio de empresas
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in India en Reliance Industries Limited varía desde ₹2.29M hasta ₹3.14M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reliance Industries Limited. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

₹2.49M - ₹2.95M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.29M₹2.49M₹2.95M₹3.14M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Reliance Industries Limited?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Reliance Industries Limited in India tiene una compensación total anual de ₹3,141,822. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Reliance Industries Limited para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in India es ₹2,294,896.

