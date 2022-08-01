Directorio de empresas
Regrow
Regrow Salarios

El salario de Regrow varía desde $132,098 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más bajo hasta $223,875 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Regrow. Última actualización: 10/25/2025

Recursos Humanos
$224K
Reclutador
$159K
Ingeniero de Software
$136K

Gerente de Ingeniería de Software
$132K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Regrow es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Regrow es $147,668.

Otros recursos