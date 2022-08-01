Regrow Salarios

El salario de Regrow varía desde $132,098 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más bajo hasta $223,875 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Regrow . Última actualización: 10/25/2025