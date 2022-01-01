Directorio de empresas
REEF
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

REEF Salarios

El salario de REEF varía desde $72,000 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el nivel más bajo hasta $225,106 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de REEF. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Negocio
Median $72K
Gerente de Producto
Median $85K
Gerente de Proyecto
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ventas
$225K
Ingeniero de Software
Median $80K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En REEF, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en REEF es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $225,106. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en REEF es $85,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para REEF

Empresas relacionadas

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos