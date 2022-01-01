REEF Salarios

El salario de REEF varía desde $72,000 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el nivel más bajo hasta $225,106 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de REEF. Última actualización: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En REEF, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:
20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)
20% se consolida en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)
20% se consolida en el 4th-AÑO (1.67% mensual)
20% se consolida en el 5th-AÑO (1.67% mensual)
Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.