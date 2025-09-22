Reddit Ventas Salarios

La compensación de Ventas in United States en Reddit varía desde $200K por year para IC1 hasta $318K por year para IC5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $184K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono IC1 Sales I $200K $165K $0 $35K IC2 Sales II $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 Sales III $140K $128K $1.5K $10.3K IC4 Senior Sales $174K $152K $12K $9.3K Ver 2 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 100 % AÑO 1 En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años: 100 % se consolida en el 1st - AÑO ( 100.00 % anual ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Vesting Schedule 100% after year 1.

