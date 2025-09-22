La compensación de Ventas in United States en Reddit varía desde $200K por year para IC1 hasta $318K por year para IC5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $184K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
100%
AÑO 1
En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:
100% se consolida en el 1st-AÑO (100.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
