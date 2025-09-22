Directorio de empresas
Reddit Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Reddit varía desde $214K hasta $298K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$229K - $270K
United States
Rango Común
Rango Posible
$214K$229K$270K$298K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:

  • 100% se consolida en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Datos at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $297,943. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Analista de Datos role in United States is $213,908.

Otros recursos