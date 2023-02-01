Directorio de Empresas
Recharge Payments
Recharge Payments Salarios

El rango salarial de Recharge Payments oscila entre $79,644 en compensación total anual para un Marketing in Canada en el extremo inferior y $295,470 para un Gerente de Ingeniería de Software in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Recharge Payments. Última actualización: 8/7/2025

Ingeniero de Software
Median $195K
Marketing
$79.6K
Diseñador de Productos
$128K

Gerente de Producto
$99.5K
Ventas
$223K
Gerente de Ingeniería de Software
$295K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Recharge Payments es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $295,470. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Recharge Payments es $161,722.

