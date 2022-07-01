Directorio de empresas
Rebellion Defense
Rebellion Defense Salarios

El salario de Rebellion Defense varía desde $100,500 en compensación total por año para un Gerente de Productos en el nivel más bajo hasta $230,648 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rebellion Defense. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K

Ingeniero de Software Full-Stack

Jefe de Gabinete
$209K
Recursos Humanos
$166K

Marketing
$166K
Gerente de Productos
$101K
Reclutador
$176K
Gerente de Ingeniería de Software
$231K
Arquitecto de Soluciones
$219K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Rebellion Defense es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $230,648. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rebellion Defense es $170,850.

