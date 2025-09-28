Directorio de empresas
realtor.com
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

realtor.com Gerente de Productos Salarios

La compensación de Gerente de Productos in United States en realtor.com varía desde $247K por year para T3 hasta $294K por year para T7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $285K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en realtor.com?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en realtor.com in United States tiene una compensación total anual de $360,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en realtor.com para el puesto de Gerente de Productos in United States es $227,333.

