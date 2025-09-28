Directorio de empresas
La compensación de Científico de Datos in United States en realtor.com varía desde $141K por year para T2 hasta $196K por year para T5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $181K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025

Total
Base
Acciones
Bono
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en realtor.com?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en realtor.com in United States tiene una compensación total anual de $243,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en realtor.com para el puesto de Científico de Datos in United States es $167,000.

