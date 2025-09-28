realtor.com Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en realtor.com varía desde $141K por year para T2 hasta $196K por year para T5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $181K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono T1 Data Scientist 1 $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Data Scientist 2 $141K $134K $1.3K $5.6K T3 Senior Data Scientist $192K $158K $15.8K $18.4K T4 Staff Data Scientist $235K $184K $32.3K $19.2K Ver 3 Más Niveles

$160K Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en realtor.com ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.