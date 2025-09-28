Directorio de empresas
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Gerente de Programas Técnicos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programas Técnicos in Taiwan en Realtek Semiconductor varía desde NT$1.87M hasta NT$2.6M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

NT$2M - NT$2.36M
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
NT$1.87MNT$2MNT$2.36MNT$2.6M
Rango Común
Rango Posible

NT$5.08M

¿Cuáles son los niveles de carrera en Realtek Semiconductor?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en Realtek Semiconductor in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$2,602,864. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Realtek Semiconductor para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in Taiwan es NT$1,868,723.

