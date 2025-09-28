Directorio de empresas
Realtek Semiconductor
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$3.37M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$3.37M
Nivel
hidden
Salario base
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$1.93M
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Gerente de Ingeniería de Software در Realtek Semiconductor in Taiwan برابر کل دستمزد سالانه NT$6,032,253 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Realtek Semiconductor برای نقش Gerente de Ingeniería de Software in Taiwan برابر NT$3,452,487 است.

