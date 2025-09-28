Directorio de empresas
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Gerente de Proyectos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyectos in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$3.42M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$3.42M
Nivel
8
Salario base
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$1.52M
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Proyectos at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$5,207,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Gerente de Proyectos role in Taiwan is NT$3,308,468.

