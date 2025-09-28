Directorio de empresas
Realtek Semiconductor
  • Salarios
  • Diseñador de Productos

  • Todos los Salarios de Diseñador de Productos

Realtek Semiconductor Diseñador de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Productos in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$2.11M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$2.11M
Nivel
6
Salario base
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$1.17M
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Diseñador de Productos in Realtek Semiconductor in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$3,037,273. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Realtek Semiconductor per il ruolo Diseñador de Productos in Taiwan è NT$2,521,617.

