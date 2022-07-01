Directorio de empresas
Raya
Raya Salarios

El salario de Raya varía desde $4,534 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el nivel más bajo hasta $190,950 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Raya. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $175K
Analista de Negocios
$4.5K
Científico de Datos
$11.9K

Gerente de Productos
$191K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Raya es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $190,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Raya es $93,470.

