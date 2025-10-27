Directorio de empresas
Rapyd
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Rapyd Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Arab Emirates en Rapyd totaliza AED 441K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rapyd. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por año
AED 441K
Nivel
Backend Developer
Salario base
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bono
AED 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Rapyd in United Arab Emirates tiene una compensación total anual de AED 516,795. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rapyd para el puesto de Ingeniero de Software in United Arab Emirates es AED 431,998.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Rapyd

Empresas relacionadas

  • Intuit
  • Google
  • PayPal
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos