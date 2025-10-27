Rapyd Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Arab Emirates en Rapyd totaliza AED 441K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rapyd. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano Rapyd Backend Software Engineer Dubai, DU, United Arab Emirates Total por año AED 441K Nivel Backend Developer Salario base AED 441K Stock (/yr) AED 0 Bono AED 0 Años en la empresa 2 Años Años de exp. 5 Años

+ AED 213K + AED 327K + AED 73.5K + AED 129K + AED 80.8K Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

