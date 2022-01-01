Directorio de Empresas
Rally Health
Rally Health Salarios

El rango salarial de Rally Health oscila entre $89,445 en compensación total anual para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $321,300 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rally Health. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Científico de Datos
$321K
Recursos Humanos
$89.4K
Diseñador de Productos
Median $153K

Gerente de Producto
Median $210K
Reclutador
$156K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $305K
Gerente de Programa Técnico
$219K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Rally Health, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

Preguntas Frecuentes

