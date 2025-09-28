Directorio de empresas
Qualtrics
Qualtrics Information Technologist (IT) Salarios

La compensación total promedio de Information Technologist (IT) en Qualtrics varía desde $69.5K hasta $94.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$74.4K - $89.9K
United States
Rango Común
Rango Posible
$69.5K$74.4K$89.9K$94.8K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Qualtrics sits at a yearly total compensation of $94,830. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $69,488.

