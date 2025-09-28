Directorio de empresas
Qualtrics
Qualtrics Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Rango Común
Rango Posible

SGD 210K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Qualtrics in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 135,972. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Qualtrics para el puesto de Científico de Datos in Singapore es SGD 99,635.

