Qualtrics Gerente de Operaciones Comerciales Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones Comerciales en Qualtrics varía desde MX$1.07M hasta MX$1.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Rango Común
Rango Posible
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Operaciones Comerciales at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Gerente de Operaciones Comerciales role is MXMX$20,626,107.

