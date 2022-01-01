Directorio de empresas
Qualia
Qualia Salarios

El salario de Qualia varía desde $55,275 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $256,959 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Qualia. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Productos
Median $200K
Servicio al Cliente
$55.3K

Científico de Datos
$118K
Marketing
$102K
Reclutador
Median $155K
Ventas
$85.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$257K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Qualia, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Qualia es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $256,959. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Qualia es $136,300.

