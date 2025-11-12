Directorio de empresas
Qualcomm
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador Móvil

Qualcomm Diseñador Móvil Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador Móvil in United States en Qualcomm totaliza $195K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Total por año
$195K
Nivel
Sr Stagg
Salario base
$195K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
15 Años
Años de exp.
17 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Qualcomm?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador Móvil en Qualcomm in United States tiene una compensación total anual de $527,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Qualcomm para el puesto de Diseñador Móvil in United States es $257,000.

Otros recursos