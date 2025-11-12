Directorio de empresas
La compensación de Ingeniero SoC in India en Qualcomm varía desde ₹2.91M por year para Hardware Engineer hasta ₹11M por year para Senior Staff Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.75M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.82M
₹871K
₹223K
Senior Hardware Engineer
₹4.74M
₹3.05M
₹1.43M
₹264K
Staff Hardware Engineer
₹9.26M
₹5.46M
₹3.16M
₹635K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero SoC en Qualcomm in India tiene una compensación total anual de ₹10,999,662. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Qualcomm para el puesto de Ingeniero SoC in India es ₹4,127,596.

