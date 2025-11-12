Directorio de empresas
Qualcomm
Qualcomm Ingeniero de Hardware Embebido Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware Embebido in United States en Qualcomm varía desde $149K por year para Hardware Engineer hasta $453K por year para Principal Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $300K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$149K
$123K
$17.4K
$9K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware Embebido en Qualcomm in United States tiene una compensación total anual de $459,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Qualcomm para el puesto de Ingeniero de Hardware Embebido in United States es $255,000.

Otros recursos