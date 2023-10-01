QSC Salarios

El salario de QSC varía desde $35,926 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $137,700 para un Ingeniero de Hardware en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de QSC . Última actualización: 9/17/2025