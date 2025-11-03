Directorio de empresas
Qohash
Qohash Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Qohash totaliza CA$153K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qohash. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Total por año
CA$153K
Nivel
Senior
Salario base
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Qohash?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Qohash in Canada tiene una compensación total anual de CA$201,407. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Qohash para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$153,331.

Otros recursos