PSP Investments
PSP Investments Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Canada en PSP Investments varía desde CA$231K hasta CA$315K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PSP Investments. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $217K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$168K$180K$217K$229K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en PSP Investments?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en PSP Investments in Canada tiene una compensación total anual de CA$315,029. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en PSP Investments para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$230,840.

