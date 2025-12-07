Directorio de empresas
PSP Investments
PSP Investments Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Canada en PSP Investments varía desde CA$106K hasta CA$145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PSP Investments. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$83.6K - $99.3K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$77.2K$83.6K$99.3K$106K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en PSP Investments?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en PSP Investments in Canada tiene una compensación total anual de CA$145,444. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en PSP Investments para el puesto de Recursos Humanos in Canada es CA$106,237.

