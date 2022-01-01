Directorio de empresas
Proxy
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Proxy Salarios

El salario de Proxy varía desde $100,500 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $184,075 para un Gerente de Producto en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Proxy. Última actualización: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Producto
$184K
Ingeniero de Software
$101K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Proxy es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $184,075. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Proxy es $142,288.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Proxy

Empresas relacionadas

  • Collective Health
  • Pocket Gems
  • Webflow
  • Iterable
  • Neustar
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/proxy/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.