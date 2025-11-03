Directorio de empresas
Proton
Proton Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Spain en Proton totaliza €72.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total por año
€72.2K
Nivel
L2C
Salario base
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Proton?
+€50.8K
+€78K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Proton in Spain tiene una compensación total anual de €90,708. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Proton para el puesto de Ingeniero de Software in Spain es €72,166.

Otros recursos