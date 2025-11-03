Directorio de empresas
Proton
Proton Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Proton varía desde CHF 18.9K hasta CHF 26.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Proton tiene una compensación total anual de CHF 26,477. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Proton para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CHF 18,945.

