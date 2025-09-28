Directorio de empresas
Procter & Gamble
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programas

  • Todos los Salarios de Gerente de Programas

Procter & Gamble Gerente de Programas Salarios

La compensación de Gerente de Programas in United States en Procter & Gamble totaliza $116K por year para B2. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $133K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programas ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas en Procter & Gamble in United States tiene una compensación total anual de $197,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Procter & Gamble para el puesto de Gerente de Programas in United States es $126,260.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Procter & Gamble

Empresas relacionadas

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos