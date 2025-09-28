Directorio de empresas
Procter & Gamble
  Salarios
  Gerente de Productos

  Todos los Salarios de Gerente de Productos

Procter & Gamble Gerente de Productos Salarios

La compensación de Gerente de Productos in Poland en Procter & Gamble varía desde PLN 346K por year para B2 hasta PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación year mediano in Poland totaliza PLN 331K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Procter & Gamble in Poland tiene una compensación total anual de PLN 547,756. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Procter & Gamble para el puesto de Gerente de Productos in Poland es PLN 306,552.

