Procter & Gamble
  • Salarios
  • Diseñador de Productos

  • Todos los Salarios de Diseñador de Productos

Procter & Gamble Diseñador de Productos Salarios

La compensación de Diseñador de Productos in United States en Procter & Gamble totaliza $93.5K por year para B1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $107K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Productos at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $162,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Diseñador de Productos role in United States is $107,000.

