La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Productos in Egypt en Procter & Gamble varía desde EGP 1.12M hasta EGP 1.53M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Rango Común
Rango Posible
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Rango Común
Rango Posible

EGP 7.89M

¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

