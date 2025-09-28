La compensación total promedio de Contador in United States en Procter & Gamble varía desde $158K hasta $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025
Compensación Total Promedio
