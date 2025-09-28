Directorio de empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Procter & Gamble varía desde $158K hasta $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$181K - $207K
United States
Rango Común
Rango Posible
$158K$181K$207K$230K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

Títulos Incluidos

Technical Accountant

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Procter & Gamble in United States tiene una compensación total anual de $230,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Procter & Gamble para el puesto de Contador in United States es $157,950.

