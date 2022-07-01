Directorio de empresas
ProArch
ProArch Salarios

El salario de ProArch varía desde $4,350 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $54,026 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ProArch. Última actualización: 10/21/2025

Analista de Datos
$4.4K
Científico de Datos
$18.2K
Gerente de Productos
$54K

Ingeniero de Software
$18.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ProArch es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $54,026. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ProArch es $18,512.

Otros recursos