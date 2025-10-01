Directorio de empresas
Preqin
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater London Area

Preqin Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater London Area en Preqin totaliza £88.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Preqin. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£88.5K
Nivel
-
Salario base
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Preqin?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingeniero de Software by Preqin in Greater London Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van £115,101. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Preqin vir die Ingeniero de Software rol in Greater London Area is £88,521.

