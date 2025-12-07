Directorio de empresas
PPG
PPG Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en PPG varía desde $142K hasta $201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PPG. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$161K - $191K
United States
Rango Común
Rango Posible
$142K$161K$191K$201K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en PPG?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en PPG in United States tiene una compensación total anual de $201,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en PPG para el puesto de Analista Financiero in United States es $141,750.

Otros recursos

