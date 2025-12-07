Potters Industries Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Hong Kong (SAR) en Potters Industries varía desde HK$450K hasta HK$629K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Potters Industries. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $62.4K - $75.6K Hong Kong (SAR) Rango Común Rango Posible $57.6K $62.4K $75.6K $80.4K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de vesting en Potters Industries ?

