Pokémon
Pokémon Ingeniero de Software Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pokémon. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $180K
Greece
Rango Común
Rango Posible
$138K$158K$180K$201K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Pokémon?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Pokémon in United States tiene una compensación total anual de €173,920. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Pokémon para el puesto de Ingeniero de Software in United States es €119,386.

