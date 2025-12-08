Directorio de empresas
PNC
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

PNC Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en PNC varía desde $133K hasta $186K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$144K - $174K
United States
Rango Común
Rango Posible
$133K$144K$174K$186K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en PNC para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en PNC in United States tiene una compensación total anual de $185,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en PNC para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $132,800.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para PNC

Empresas relacionadas

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.