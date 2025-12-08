La compensación de Ventas in United States en PNC varía desde $149K por year para C2 hasta $111K por year para C3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $70K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$147K
$70K
$1.5K
$75K
C3
$79K
$65.7K
$6.7K
$6.7K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.