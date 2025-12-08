Directorio de empresas
PNC
PNC Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en PNC varía desde $39.8K hasta $55.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$43.2K - $52.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$39.8K$43.2K$52.3K$55.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en PNC in United States tiene una compensación total anual de $55,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en PNC para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $39,840.

