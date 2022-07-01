Directorio de empresas
Plexure
Plexure Salarios

El salario de Plexure varía desde $73,410 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $123,469 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Plexure. Última actualización: 11/28/2025

Ingeniero de Software
Median $73.4K

Ingeniero de Software Backend

Arquitecto de Soluciones
$123K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Plexure es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $123,469. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Plexure es $98,439.

Otros recursos

