Plex Salarios

El salario de Plex varía desde $134,325 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $271,350 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Plex . Última actualización: 11/28/2025