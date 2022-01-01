Directorio de empresas
Playtech
Playtech Salarios

El salario de Playtech varía desde $16,444 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $180,900 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Playtech. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $59.8K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
$63.3K
Servicio al Cliente
$16.4K

Científico de Datos
$44.4K
Recursos Humanos
$71.3K
Gerente de Diseño de Productos
$61.1K
Gerente de Productos
$36.1K
Gerente de Proyectos
$48.6K
Reclutador
$30.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$75.4K
Arquitecto de Soluciones
$181K
Gerente de Programas Técnicos
$37.9K
Preguntas Frecuentes

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Playtech is $54,201.

